Захватывающее путешествие: Вышел трейлер Холодного Сердца 2 от Disney

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Вышел трейлер мультфильма Холодное Сердце 2 /Пресс-служба

Анимационная лента Холодное Сердце от Disney вышла в 2013-ом году и стала настоящим хитом, растопившим сердца миллионов, а также заработавшим в прокате более миллиарда долларов. Теперь же студия представила официальный трейлер продолжения.

Постер мульфильма Холодное Сердце 2 /facebook.com/DisneyUkraine

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Во второй части Эльза для того, чтобы разобраться в своих волшебных способностях, отправится в далекое и захватывающее путешествие. Сопровождать ее будут друзья, с которыми вместе она попробует раскрыть старые тайны, а также узнать о древних легендах. А помогут ей любовь, дружба и юмор.

Мультфильм Холодное сердце 2 выйдет в прокат 28 ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фантастического фильма Фокстер и Макс