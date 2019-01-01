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Захватывающее путешествие: Вышел трейлер Холодного Сердца 2 от Disney

Продолжение нашумевшего мультфильма выйдет осенью 2019-го
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Вышел трейлер мультфильма Холодное Сердце 2
Вышел трейлер мультфильма Холодное Сердце 2
/Пресс-служба

Анимационная лента Холодное Сердце от Disney вышла в 2013-ом году и стала настоящим хитом, растопившим сердца миллионов, а также заработавшим в прокате более миллиарда долларов. Теперь же студия представила официальный трейлер продолжения.

Постер мульфильма Холодное Сердце 2
Постер мульфильма Холодное Сердце 2
/facebook.com/DisneyUkraine

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Во второй части Эльза для того, чтобы разобраться в своих волшебных способностях, отправится в далекое и захватывающее путешествие. Сопровождать ее будут друзья, с которыми вместе она попробует раскрыть старые тайны, а также узнать о древних легендах. А помогут ей любовь, дружба и юмор.

Мультфильм Холодное сердце 2 выйдет в прокат 28 ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фантастического фильма Фокстер и Макс

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