Захватывающее путешествие: Вышел трейлер Холодного Сердца 2 от Disney
Продолжение нашумевшего мультфильма выйдет осенью 2019-го
Вышел трейлер мультфильма Холодное Сердце 2/Пресс-служба
Анимационная лента Холодное Сердце от Disney вышла в 2013-ом году и стала настоящим хитом, растопившим сердца миллионов, а также заработавшим в прокате более миллиарда долларов. Теперь же студия представила официальный трейлер продолжения.
Постер мульфильма Холодное Сердце 2/facebook.com/DisneyUkraine
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Во второй части Эльза для того, чтобы разобраться в своих волшебных способностях, отправится в далекое и захватывающее путешествие. Сопровождать ее будут друзья, с которыми вместе она попробует раскрыть старые тайны, а также узнать о древних легендах. А помогут ей любовь, дружба и юмор.
Мультфильм Холодное сердце 2 выйдет в прокат 28 ноября.
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