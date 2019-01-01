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Вышел трейлер украинского фантастического фильма Фокстер и Макс

Картина выйдет уже осенью 2019-го
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Вышел трейлер нового украинского фильма Фокстер и Макс
Вышел трейлер нового украинского фильма Фокстер и Макс
/Пресс-служба

Украинское кино не стоит на месте и в будущем нас ожидает большое количество новинок. Одна из них - семейная фантастическая лента Фокстер и Макс, трейлер которой уже появился на YouTube.

Фокстер и Макс
Фокстер и Макс
/Пресс-служба

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В центре сюжета - школьник по имени Макс, который нарисовал граффити с роботом-псом, а позже обнаружил, что оно ожило. И тогда главный герой вместе с питомцем-супергероем попадает в различные захватывающие приключения, а кроме этого на них начинает охотиться злодей.

В трейлере можно впервые увидеть, как выглядит 3D-робот собаки. Сама же премьера ленты Фокстер и Макс назначена на 19-ое сентября.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер украинского экшена Захар Беркут

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