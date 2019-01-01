Вышел первый трейлер киноадаптации Мулан от Disney

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Вышел трейлер фильма Мулан /Flickr

Студия Disney продолжает разрабатывать киноадаптации своих классических мультфильмов. В этом списке также числится и лента Мулан, в которой главную роль исполнит актриса Лю Ифэй. И совсем недавно она обзавелась дебютным тизер-трейлером.

Вышел трейлер фильма Мулан /Flickr

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Сюжет снова расскажет о бесстрашной девушке, которая решила выдать себя за мужчину, чтобы примкнуть к воинам, обороняющим Китай. Это случилось тогда, когда Император приказал по одному мужчине из каждой семьи вступить в ряды армии, а Мулан вышла вместо своего больного отца.

Художественный фильм Мулан от Disney выйдет на больших экранах 26 марта 2020 года.

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