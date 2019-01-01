Вышел первый трейлер киноадаптации Мулан от Disney
Лента выйдет в прокат весной 2020-го
Вышел трейлер фильма Мулан/Flickr
Студия Disney продолжает разрабатывать киноадаптации своих классических мультфильмов. В этом списке также числится и лента Мулан, в которой главную роль исполнит актриса Лю Ифэй. И совсем недавно она обзавелась дебютным тизер-трейлером.
Вышел трейлер фильма Мулан/Flickr
Читай также: ТОП-5 любимых фильмов, которые переснимут
Сюжет снова расскажет о бесстрашной девушке, которая решила выдать себя за мужчину, чтобы примкнуть к воинам, обороняющим Китай. Это случилось тогда, когда Император приказал по одному мужчине из каждой семьи вступить в ряды армии, а Мулан вышла вместо своего больного отца.
Художественный фильм Мулан от Disney выйдет на больших экранах 26 марта 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что Русалочку сыграет темнокожая актриса