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Вышел первый трейлер киноадаптации Мулан от Disney

Лента выйдет в прокат весной 2020-го
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Вышел трейлер фильма Мулан
Вышел трейлер фильма Мулан
/Flickr

Студия Disney продолжает разрабатывать киноадаптации своих классических мультфильмов. В этом списке также числится и лента Мулан, в которой главную роль исполнит актриса Лю Ифэй. И совсем недавно она обзавелась дебютным тизер-трейлером.

Вышел трейлер фильма Мулан
Вышел трейлер фильма Мулан
/Flickr

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Сюжет снова расскажет о бесстрашной девушке, которая решила выдать себя за мужчину, чтобы примкнуть к воинам, обороняющим Китай. Это случилось тогда, когда Император приказал по одному мужчине из каждой семьи вступить в ряды армии, а Мулан вышла вместо своего больного отца.

Художественный фильм Мулан от Disney выйдет на больших экранах 26 марта 2020 года.

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Мулан киноадаптация Лю Ифэй Disney ремейк мультфильм трейлер Все теги
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