"Зачастила к психологу" Дакота Джонсон рассказала о роли в хорроре "Суспирия"

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Дакота Джонсон с Тильдой Суинтон и Лукой Гуаданьино /instagram.com/dakotajohnsonita

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Молодая американская кинозвезда Дакота Джонсон рассказала о съемках в хорроре "Суспирия", который недавно вышел в прокат.

Интервью актрисы появилось во французском еженедельнике ELLE.

Дакота сыграла в триллере режиссера Луки Гуаданьино американку Сьюзи, которая приезжает в Берлин поступать в легендарную танцевальную академию. Со временем Сьюзи выясняет, что школа, возглавляемая загадочной мадам Бланк – играет Тильда Суинтон – это клуб женской магии. А участницы "кружка" расценивают Сьюзи как потенциальную жертву.

Дакота Джонсон отметила несколько ключевых моментов, связанных с ролью Сьюзи.

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Долго вживалась в роль. Актриса сказала, что очень любит танцевальные фильмы, также ее привлекает мистика. Таким образом, "Суспирия" стала для нее желанным проектом. Однако, актриса почти год "становилась" Сьюзи, разбиралась, какой у нее характер. Джонсон представляла, какое у героини было прошлое, что ее ждет в будущем, а еще пыталась так же остро, как Сьюзи, почувствовать танец.

Боялась работы в женском коллективе. Актриса побаивалась работать в команде, состоящей из сорока женщин и всего одного мужчины. Ожидала, что работа станет хаотичной. Однако, отметила, что из-за отсутствия представителей сильного пола, женщины перестали соперничать друг с другом. Обстановка была благожелательной и очень теплой.





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Нашла много общих черт со своей героиней. Актриса отметила, что, по сюжету, ее героиня – с детства нарушает нормы, установленные обществом. У нее свои правила и религия. Сьюзи одаренная и быстро обучается, также она по-детски неопытна и беззащитна. Героиня постоянно познает жизнь и грани своей сексуальности. И наконец – в ней кроется некий мистический пласт, о котором она не догадывалась. Эти черты, в основном, присущи и самой Дакоте Джонсон.

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С мистикой столкнулась еще в детстве. Дакота отметила, что мистика витала в ее семье постоянно, ее бабушка снималась в фильмах Альфреда Хичкока. В детстве Дакота верила в добрых и злых волшебниц. Актриса поделилась, что в чудеса верит до сих пор. Однако, не отличается суеверием. Но, если чего-то очень сильно желать – оно обязательно сбудется, - верит Джонсон. Также она отметила, что с удовольствием изучила бы магию глубже, но без фанатизма.

Хочет отделаться от образа Сьюзи. Актриса созналась, что не может перестать чувствовать себя героиней "Суспирии". Дакота так боялась разочаровать звездных коллег Тильду Суинтон и Луку Гуаданьино, что слишком сильно вжилась в образ. "Готовясь к роли я как будто отказалась от своего тела и вселилась в другое", - сказала актриса. Также отметила, что после съемок ее постоянно преследует "мистика" - она опоздала на самолет в Венецию из-за того, что забыла документы. А еще недавно потеряла в аэропорту мобильный, а в самолете вечерний наряд.



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Зачастила к психологу. Актриса регулярно ходит к психологу, поскольку на съемках переживает много "чужих" эмоций. Дакота считает, что после таких переживаний - лучше беседовать с профессионалом. После роли в "Суспирии" ее визиты к психологу стали более частыми.

Ранее мы писали, что Дакота Джонсон появилась на кинофестивале в наряде украинского дизайнера.