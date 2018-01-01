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Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" /Скриншот с Youtube

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На YouTube появился трейлер второго сезона хоррора о приключениях юной ведьмы Сабрины, снятого по комиксам.

Первая серия "Леденящих душу приключений" посвящена рождественскому периоду. В новой части Сабрина продолжает сталкиваться с неожиданными сюрпризами мира магии. По сюжету, она даже встретиться с воплощением вселенского зла. Однако, учитывая, что героиня – подросток, параллельно Сабрина заводит романы и выбирает с подругами стильный гардероб. Героиню воплощает 19-летняя британка Кирнан Шипка.

Премьера рождественской серии состоится 14 декабря. Начало второго сезона запланировали на 5 апреля 2019-го.

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