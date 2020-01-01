Что смотреть в кино с 27 августа 2020 года.

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На этой неделе в прокат выходят два новых фильма, которые стоит посмотреть на большом экране. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку интересных фильмов.

"Довод" - 26 сентября

На этой неделе в украинский прокат выходит один из главных кинопремьер года - новый научно-фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод", премьера которого откладывалась из-за пандемии.

Съемки фильма начались в мае 2019 года и проходили в семи странах, включая Великобританию, Италию, Индию и Эстонию.

В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон.

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"Джуди" - 27 сентября

Фильм режиссёра Руперта Гулда рассказывает о жизни и карьере легендарной американской певицы Джуди Гарленд. В драме показаны последние концерты певицы.

Сценарий фильма написан на основе пьесы "Конец радуги" Питера Куилтера.

Главную роль блестяще исполнила Рене Зеллвегер, которая получила за эту работу премию "Золотой глобус" как лучшая драматическая актриса и премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Фильм должен был выйти еще в апреле, но из-за пандемии был отложен.

"Киллер по вызову" - 27 августа

Франко-канадская комедия режиссёра Роджера Эвери.

Главные роли исполнили Люк Брейси, Нина Добрев и Криспин Гловер.

По сюжету главный герой Ред - взломщик сейфов, вышедший из тюрьмы спустя два года. Его встречают жена и дочь, готовые начать новую жизнь, но у него другие планы.

"После. Глава 2" - 3 сентября

Американская мелодрама Роджера Камбла снята по роману Анны Тодд "После ссоры" (2014), который написала сценарий к фильму. В главных ролях - Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

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Встреча с Хардином разделила жизнь Тессы на до и после. Молодые и такие разные - от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый Тревор, который готов стать верным другом.

"Забытые" - 3 сентября

Украинско-швейцарская драма режиссера Дарьи Онищенко. Мировая премьера ленты состоялась 12 октября 2019 на Варшавском кинофестивале.

Фильм рассказывает историю любви тридцатилетней учительницы украинского языка Нины к семнадцатилетнему парню, которая живет в Луганске, оккупированном в ходе российско-украинской войны.

Также на этой неделе завершается 49-й кинофестиваль "Молодость" (22−30 августа) на котором представлены украинские и мировые кинопремьеры.

Ранее сообщали, что вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.