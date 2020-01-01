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Названы самые популярные сериалы лета 2020 на Netflix

Первое место заняли Неразгаданные тайны
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Самые популярные сериалы от Netflix, вышедшие летом 2020-го
Самые популярные сериалы от Netflix, вышедшие летом 2020-го
/Flickr

В Сети появился рейтинг самых популярных шоу от стримингового сервиса Netflix, которые выходили летом 2020-го года. Его составило и опубликовало американское издание Forbes.

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Первую строчку в списке занял ремейк культового документального сериала Неразгаданные тайны. На втором месте - реалити-шоу Пол - это лава, а замыкает тройку лидером фэнтези-сериал Проклятая.

Также в ТОП-10 самых популярных сериалов этого лета вошли Последний танец, Ближе к Земле с Заком Эфроном, Тайный орден, Монахиня-воин, Аватар: Легенда об аанге, Бесстыжие и Офис.

Ранее сообщалось о том, что Netflix начал съемки нового боевика в Украине

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