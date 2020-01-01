Названы самые популярные сериалы лета 2020 на Netflix
Первое место заняли Неразгаданные тайны
Самые популярные сериалы от Netflix, вышедшие летом 2020-го/Flickr
В Сети появился рейтинг самых популярных шоу от стримингового сервиса Netflix, которые выходили летом 2020-го года. Его составило и опубликовало американское издание Forbes.
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Первую строчку в списке занял ремейк культового документального сериала Неразгаданные тайны. На втором месте - реалити-шоу Пол - это лава, а замыкает тройку лидером фэнтези-сериал Проклятая.
Также в ТОП-10 самых популярных сериалов этого лета вошли Последний танец, Ближе к Земле с Заком Эфроном, Тайный орден, Монахиня-воин, Аватар: Легенда об аанге, Бесстыжие и Офис.
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