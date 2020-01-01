Warner назвали новую дату выхода фильма Кристофера Нолана Довод

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Довод /Flickr

Студия Warner Bros наконец-то назвала новые даты выхода шпионского триллера Кристофера Нолана Довод. Соответствующая запись появилась в соцсетях картины.

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Известно, что официальная премьера фильма состоится 26-го августа. Именно в этот день Довод начнут показывать в 24 странах мира, в том числе и в Украине. С 3-го сентября лента стартует в американском прокате, а с 10-го - в российском.

Как обстоят дела с показами новинки в Китае, пока неизвестно, однако увидеть картину смогут зрители из 70 стран мира.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новых даты выхода продолжений Аватара