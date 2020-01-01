Disney назвали новых даты выхода продолжений Аватара

Поделись







Аватар /Flickr

Эпидемиологическая ситуация в мире подпортила планы многих киностудий, из-за чего пришлось переносить съемки и премьеры многих фильмов. В частности, Disney снова вынуждены были внести коррективы в график релизов. Об этом сообщает издание THR.

Читай также: Опубликовано новое фото со съемок Аватара 2

В первую очередь, перенести пришлось сиквелы Аватара, каждый - на год. Вторая часть теперь выйдет 16 декабря 2022, третья - 20 декабря 2024, четвертая - 18 декабря 2026, а пятая - 22 декабря 2028.

Также студия изменила даты релизов следующей трилогии Звездных Войн. Блокбастеры увидят свет 22 декабря 2023, 19 декабря 2025 и 17 декабря 2027 года, соответственно.

Ранее сообщалось о том, что выход шпионского триллера Довод отменили