Выход шпионского триллера Довод отменили: Что будет с картиной
Премьеру фильма Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Довод/Flickr
Долгожданный новый фильм Кристофера Нолана Довод должен был выйти на большие экраны уже в августе этого года. Однако студии Warner пришлось в очередной раз перенести премьеру, но теперь уже на неопределенный срок.
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Как сообщает издание Deadline, выход триллера, вероятно, не состоится одновременно во всем мире. Сначала он может выйти в Южной Корее, а позже - в США. Новую дату студия пообещала назвать в ближайшее время.
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