Выход шпионского триллера Довод отменили: Что будет с картиной

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Довод /Flickr

Долгожданный новый фильм Кристофера Нолана Довод должен был выйти на большие экраны уже в августе этого года. Однако студии Warner пришлось в очередной раз перенести премьеру, но теперь уже на неопределенный срок.

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Как сообщает издание Deadline, выход триллера, вероятно, не состоится одновременно во всем мире. Сначала он может выйти в Южной Корее, а позже - в США. Новую дату студия пообещала назвать в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Let it Snow, который купил Голливуд