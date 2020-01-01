Появились впечатляющие постеры шпионского триллера Довод

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Довод /Flickr

До премьеры нового шпионского триллера Кристофера Нолана Довод осталось чуть больше месяца (если снова его не перенесут), а в Сети продолжают появляться новые промо-материалы к фильму. На этот раз были опубликованы свежие постеры.

На двух украинских постерах изображен главный герой ленты, которого сыграл актер Джон Дэвид Вашингтон.

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Напомним, что сюжет фильма расскажет о шпионской организации Довод (Тенет), в которой работает главный герой. Вместе с другим шпионом он должен предотвратить масштабную угрозу для всего мира, а происходить все это будет за пределами реального времени.

Премьера фильма Довод в Украине запланирована на 12-ое августа.

Ранее сообщалось о том, что Кристофер Нолан запрещал актерам пользоваться стульями и телефонами