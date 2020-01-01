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Вышел трейлер украинского фильма Let it Snow, который купил Голливуд

Главную роль в нем сыграла Иванна Сахно
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Let it snow
Let it snow
/Скриншот

В Сети появился международный трейлер долгожданного украинского фильма Let It Snow от режиссера Станислава Капралова. Именно эту ленту приобрела голливудская компания Lionsgate.

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Сюжет триллера расскажет о сноубордистке, которая находится среди зимних гор. Ее начинает преследовать безликий наездник. Вот только он хочет не просто ее убить, а разыграть настоящее кровавое зрелище.

Премьера фильма Let It Snow состоится 22 сентября в Северной Америке. Украинские зрители увидят его зимой.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустит свой самый дорогой фильм

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