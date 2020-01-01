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Новые мутанты: Вышел эффектный трейлер нового блокбастера по Людям Икс

Премьера фильма может состояться в августе
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Новые Мутанты
Новые Мутанты
/Flickr

Долгожданный и многострадальный блокбастер Новые Мутанты, входящий во вселенную Людей Икс, много раз переносился и отменялся. Теперь же наконец-то в Сети появился новый трейлер, приуроченный к онлайн-фестивалю Comic Con, который пройдет 22-26 июля.

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Фильм расскажет о пятерых подростках, обладающих различными суперспособностями. Именно из-за них они стали пациентами некой клиники, желая, чтобы им помогли справиться. Но вместо этого все они оказались участниками загадочного эксперимента

Выход блокбастера Новые Мутанты запланирован на 27 августа.

Ранее сообщалось о том, что появились подробности о новой Лиге Справедливости от DC

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