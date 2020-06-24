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Подводный экшен: Опубликовано новое фото со съемок Аватара 2

Съемки фильма продолжаются в Новой Зеландии
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Аватар
Аватар
/Flickr

Совсем недавно в Новой Зеландии возобновились съемки сиквелов блокбастера Аватар от Джеймса Кэмерона. Теперь же продюсер франшизы Джон Дандау опубликовал новое фото со съемочной площадки.

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На снимке запечатлен Бритен Далтон, один из новых актеров серии, работающий над съемками подводной экшен-сцены. Судя по костюму для захвата движений, он играет одного из представителей расы на`ви.

Напомним, что выход фильма Аватар 2 должен состоится 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что появились фото со съемок украинской комедии с Поляковой и Dzidzio

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