Подводный экшен: Опубликовано новое фото со съемок Аватара 2
Съемки фильма продолжаются в Новой Зеландии
Аватар/Flickr
Совсем недавно в Новой Зеландии возобновились съемки сиквелов блокбастера Аватар от Джеймса Кэмерона. Теперь же продюсер франшизы Джон Дандау опубликовал новое фото со съемочной площадки.
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На снимке запечатлен Бритен Далтон, один из новых актеров серии, работающий над съемками подводной экшен-сцены. Судя по костюму для захвата движений, он играет одного из представителей расы на`ви.
Напомним, что выход фильма Аватар 2 должен состоится 16 декабря 2021 года.
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