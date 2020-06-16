Возвращение к работе: В Сети появилось новое фото со съемок Аватара 2

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Аватар /Flickr

В Новой Зеландии возобновился съемочный процесс сиквелов блокбастера Аватар. Об этом сообщил продюсер Джон Ландау, опубликовавший в Instagram фото с площадки.

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На снимке запечатлена съемочная группа во главе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Все они находятся в специально оборудованном павильоне, готовясь приступить к процессу.

"Использовал iPhone, чтобы сделать фото первого съемочного дня после возобновления производства сиквелов Аватара", - подписал Ландау.

Напомним, что фильм Аватар 2 выйдет на широкие экраны 16 декабря 2021 года

Ранее сообщалось о том, что по блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+