Возвращение к работе: В Сети появилось новое фото со съемок Аватара 2
Съемки фильма возобновились в Новой Зеландии
Аватар/Flickr
В Новой Зеландии возобновился съемочный процесс сиквелов блокбастера Аватар. Об этом сообщил продюсер Джон Ландау, опубликовавший в Instagram фото с площадки.
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На снимке запечатлена съемочная группа во главе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Все они находятся в специально оборудованном павильоне, готовясь приступить к процессу.
"Использовал iPhone, чтобы сделать фото первого съемочного дня после возобновления производства сиквелов Аватара", - подписал Ландау.
Напомним, что фильм Аватар 2 выйдет на широкие экраны 16 декабря 2021 года
Ранее сообщалось о том, что по блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+