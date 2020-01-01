Звезды по обмену: Появились фото со съемок украинской комедии с Поляковой и Dzidzio

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Звезды по обмену /Пресс-служба

После ограничительных мер были возобновлены съемки долгожданной украинской комедии Звезды по Обмену (Зірки за Обміном), в которой главные роли сыграли Оля Полякова и Dzidzio (Михаил Хома). Теперь же съемочный процесс завершен, о чем и сообщили создатели ленты, опубликовав новые кадры c площадки.

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Сюжет семейной комедии рассказывает о двух звездах шоу-бизнеса, которые являются непримиримыми соперниками. Но однажды они оказываются в телах друг друга, а для того, чтобы вернуть все обратно, им нужно решить все проблемы и неурядицы оппонента, также развеяв гендерные стереотипы.

Премьера фильма Звезды по Обмену состоится в новогодние праздники 2020-2021.

Ранее сообщалось о том, что были опубликованы фото со съемок Довода от Кристофера Нолана