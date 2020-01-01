Экшен и погони: Опубликованы фото со съемок Довода от Кристофера Нолана
В Сети появились свежие фото со съемок шпионского триллера Довод от режиссера Кристофера Нолана. Они войдут в иллюстрированное издание Секреты Довода: Внутри квантовой холодной войны Кристофера Нолана, которое выйдет 31-ое июля.
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На снимках показан съемочный процесс некоторых экшен-сцен с участием с участием Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона. В частности, показана работа над съемками погони с участием пожарных машин и прыжками с высотного здания.
Ожидается, что фильм Довод выйдет на большие экраны 31-го июля. Однако, вероятно, что ленту перенесут на более поздний срок.
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