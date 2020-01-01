Вышел трейлер боевика Агент Ева с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом

Лента выйдет в июле этого года

Поделись







Агент Ева /Flickr

Совсем недавно появились новые кадры из остросюжетного боевика Агент Ева, в котором главные роли сыграли Джессика Честейн и Колин Фаррелл. Теперь же на YouTube вышел полноценный трейлер картины.

Читай также: Вышел новый трейлер экшена King`s Man: Начало

В центре сюжета - оперативница секретной организации по имени Ева, которая уничтожает по приказам цели со всего мира. Но однажды ее миссия оборачивается провалом, поэтому ей приходится задействовать все свои силы, лишь бы только выжить.

Выход ленты Агент Ева на большие экраны запланирован на 31-ое июля.

Ранее сообщалось о том, что появились сюжетные подробности и новые кадры триллера Довод от Кристофера Нолана