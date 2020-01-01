Появились сюжетные подробности и новые кадры триллера Довод от Кристофера Нолана

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Довод /Flickr

Американское издание Entertainment Weekly опубликовало большой материал о грядущем шпионском триллере Кристофера Нолана Довод. В нем раскрыты детали сюжета фильма, а также прикреплены свежие кадры.

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Сюжет ленты расскажет о шпионской организации Довод, в которой начал работу оперативник под именем Протагонист (Джон Дэвид Вашингтон). Героя Паттинсона зовут Нил, и он сотрудник другой организации, идущий против правил. Вместе они хотят предотвратить угрозу для всего мира. Одним из злодеев в истории выступает алчный и опасный русский олигарх (Кеннет Брана), у которого есть жена (Элизабет Дебики), но с ней вместе он не живет.

Кроме этого, Кристофер Нолан поведал, что в ленте не будет путешествий во времени. Взамен зрители увидят инверсию, как способ манипулировать временем. Именно поэтому в трейлере было показано возвращение пули в дуло пистолета.

Напомним, что выход фильма Довод в прокат запланирован на 30-ое июля.

Ранее сообщалось о том, что на съемках нового фильма Кристофера Нолана взорвали настоящий самолет