На съемках нового фильма Кристофера Нолана взорвали настоящий самолет

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Взрыв самолета в фильме Довод /скриншот из видео

В новом шпионском боевике Кристофера Нолана под названием Довод будет присутствовать сцена со взрывом самолета Boeing. Примечательно, что снята она была без помощи спецэффектов. Об этом сам режиссер рассказал изданию Total Film.

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По словам Нолана, снимать крушение планировалось с компьютерной графикой, однако съемочная группа узнала о продаже нескольких подержанных самолетов. В итоге при пересчете выяснилось, что приобрести Боинг и взорвать его будет значительно дешевле, нежели платить за спецэффекты. Сам постановщик остался доволен итоговым результатом.

Отрывок из сцены со взрывом самолета можно увидеть в недавно вышедшем трейлере. Премьера фильма Довод состоится 17-го июля 2020-го года.

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