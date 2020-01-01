Раскрыты подробности долгожданного продолжения Индианы Джонса

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Индиана Джонс /Flickr

Продолжение культовой франшизы Индиана Джонс находилось в подвешенном состоянии из-за ухода Стивена Спилберга. Однако продюсер ленты Фрэнк Маршалл в интервью Collider заявил, что они уже нашли замену режиссеру для пятого фильма.

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По словам Маршалла, Индиану Джонса 5 снимет Джеймс Мэнголд, работавший над лентами Логан и Форд против Феррари. "Он замечательный режиссер и любит франшизу. Думаю, он нашел общий язык с Харрисоном Фордом. Все звезды сошлись в нужное время", - подчеркнул продюсер.

Кроме этого, Фрэнк Маршалл сообщил, что уже началась работа над сценарием, однако съемки начнутся еще нескоро. Выход фильма Индиана Джонс 5 запланирован на 2022-ой год. Предыдущая часть вышла в 2008-ом.

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