Замена героев: Появились подробности об экшене Миссия Невыполнима 7

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Николас Холт покинул фильм Миссия Невыполнима 7 /Getty Images

Седьмая часть франшизы боевиков Миссия Невыполнима, съемки которого были заморожены из-за пандемии коронавируса, лишилась исполнителя роли главного злодея Николаса Холта. Теперь его заменит Эсай Моралес.

Эсай Моралес /Getty Images

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Как сообщает издание Deadline, Холту пришлось выбыть из проекта из-за конфликта съемочного графика, который возник после переносов. В частности, у актера есть обязательство перед платформой Hulu, с которой у него заключен контракт на съемки во втором сезоне сериала Великая.

Напомним, что экшен Миссия Невыполнима 7 выйдет в прокат 19 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе