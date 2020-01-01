Замена героев: Появились подробности об экшене Миссия Невыполнима 7
Из проекта выбыл актер Николас Холт
Николас Холт покинул фильм Миссия Невыполнима 7/Getty Images
Седьмая часть франшизы боевиков Миссия Невыполнима, съемки которого были заморожены из-за пандемии коронавируса, лишилась исполнителя роли главного злодея Николаса Холта. Теперь его заменит Эсай Моралес.
Эсай Моралес/Getty Images
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Как сообщает издание Deadline, Холту пришлось выбыть из проекта из-за конфликта съемочного графика, который возник после переносов. В частности, у актера есть обязательство перед платформой Hulu, с которой у него заключен контракт на съемки во втором сезоне сериала Великая.
Напомним, что экшен Миссия Невыполнима 7 выйдет в прокат 19 ноября 2021 года.
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