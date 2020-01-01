Новые вершины: Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе

Это не будет новая часть Миссии Невыполнимой

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Том Круз /getty Images

Компания Илона Маска SpaceX разрабатывает новый экшен-фильм, в котором главную роль сыграет Том Круз. Его планируют снимать в космосе. Об этом сообщает издание Deadline.

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Пока неизвестно, будет ли отснята вся лента в космосе или лишь отдельные сцены. Проект еще не приобрела ни одна из голливудский студий, однако вместе с Маском над ним поработают NASA. Стоит также отметить, что выбор исполнителя главной роли пал на Тома Круза не случайно, ведь актер постоянно практикует экстремальные съемки, а также выполняет все трюки в кадре самостоятельно.

По информации от источников издания, подробности о грядущем фильмы пока отстутсвуют, однако известно, что это не продолжение франшизы Миссия Невыполнима.

Напомним, что увидеть Тома Круза на больших экранах можно будет уже в декабре 2020-го в ленте Топ Ган: Мэверик.

Ранее сообщалось о том, что были перенесены новые части Миссии Невыполнимой и Человека-Паука