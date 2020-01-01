$7 тысяч: Названа стоимость одного слова Тома Круза в кино

А также, сколько актер получает за десять секунд съемок

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Том Круз получает 7 тысяч долларов за одно слово в кадре /Getty Images

Портал CinemaBlend опубликовал информацию о том, сколько получают различные знаменитые актеры за одно слово в кадре и за десять секунд съемок. Они опубликовали результат, а первое место в рейтинге занял Том Круз.

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Сообщается, что одно слово Круза в кино стоит 7 тысяч долларов, в то время, как за каждые 10 секунд съемок он получает по $200 тысяч. Данные расчеты основаны на лентах, в которых актер снялся за последние 40 лет. Кроме этого, Том часто получает не только условленный гонорар, но еще и процент от прибыли проекта.

На втором месте в рейтинге расположился Курт Рассел, которому достается примерно 5,6 тысяч долларов за слово, а закрывает тройку лидеров Джонни Депп - $4,8 тыс за слово.

Напомним, что следующим фильмом с Томом Крузом станет Топ Ган: Мэверик, который выйдет на экраны в декабре 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что был назван актер, который является главным злодеем Голливуда