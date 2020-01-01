Человек-Паук и Миссия невыполнима: Названы даты выхода ожидаемых блокбастеров

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Новые даты выхода долгожданных фильмов /Flickr

Многие фильмы, которые должны были выйти в 2020-ом году, были отменены или перенесены на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Теперь же из-за задержек в производстве на новые даты переехали и более поздние картины.

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Блокбастеры Человек-Паук 3 и Доктор Стрэндж 2: Мультивселенная безумия от Marvel теперь выйдут 5-го ноября 2021-го и 25-го марта 2022-го. Седьмая часть экшен-франшизы Миссия Невыполнима также съехала на более позднее время - 19-ое ноября 2021-го. На полгода пришлось перенести и сиквел мультфильма Человек-Паук: Через вселенные. Теперь он увидит свет 7-го октября 2022 года.

А вот Тор 4: Гром и любовь выйдет на неделю раньше, то есть 11-го февраля 2022-го. Похожая ситуация и с экранизацией игры Uncharted, которая должна была добраться до кинотеатров 8-го октября 2021-го, но теперь выйдет 16-го июля того же года.

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