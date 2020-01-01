Названы новые даты выхода хоррора Тихое Место 2 и Человека-Паука 3

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Человек-Паук /Flickr

Киностудия Paramount в очередной раз перенесли долгожданные премьеры крупных блокбастеров. Теперь хоррор-триллер Тихое Место 2 увидит свет 23 апреля 2021 года (вместо 6 сентября 2020-го), а Топ Ган: Мэверик, в котором главную роль сыграл Том Круз, выйдет на большие экраны 2 июля 2021 года (вместо 23 декабря 2020-го).

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Disney, которые совсем недавно сдвинули вперед релизы новых Звездных Войн и Аватаров, вынуждены были на несколько месяцев сместить выход третьей части блокбастера Человек-Паук. Теперь зрители увидят его не 5 ноября 2021-го, а 17 декабря того же года.

Отметим, что все переносы связаны с пандемией коронавируса, из-за которой большинство кинотеатров в мире остаются закрытыми.

Ранее сообщалоьсь о том, что была названа новая дата выхода фэнтези-экшена Охотник на Монстров с Милой Йовович