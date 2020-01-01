Вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном
В рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз анонсировал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен". Главную роль Темного Рыцаря воплотил известный британский актер Роберт Паттинсон.
Трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
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Съемки фильма начались еще зимой текущего года и продлились около семи недель, но в марте их пришлось прервать из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. В сентябре их планируют возобновить.
Кроме этого, в трейлере можно увидеть таких известных актеров Зои Кравиц, Джеффри Райта. Съемки фильма еще не завершены, а премьера запланирована на 2021 год.
Ранее сообщалось, как Роберт Паттинсон готовится к роли Бэтмена.