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Вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

Актер известен ролью вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки"
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/instagram.com/official_robertpattinson

В рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз анонсировал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен".  Главную роль Темного Рыцаря воплотил известный британский актер Роберт Паттинсон. 

Трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures.  

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Съемки фильма начались еще зимой текущего года и продлились около семи недель, но в марте их пришлось прервать из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. В сентябре их планируют возобновить.  

Кроме этого, в трейлере можно увидеть таких известных актеров Зои Кравиц, Джеффри Райта. Съемки фильма еще не завершены, а премьера запланирована на 2021 год.

Ранее сообщалось, как Роберт Паттинсон готовится к роли Бэтмена. 

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