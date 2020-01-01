В ожидании варваров: Вышел трейлер новой драмы с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном

Лента выйдет в августе на цифровых площадках

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В ожидании варваров /Скриншот

В Сети появился полноценный трейлер драмы В ожидании варваров, основанной на одноименном романе Джона Кутзее. Главные роли в ленте исполнили Джонни Депп, Роберт Паттинсон и Марк Райлэнс.

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Сюжет расскажет о городке колонистов, граничащем с империей, в котором ввели чрезвычайное положение. Туда приезжает полковник Джолл, который должен проверить, не готовят ли коренные жители, которых называют варварами, наступление. Но магистрат города начинает сомневаться в действиях империи.

Фильм В ожидании варваров выйдет в онлайн на цифровых площадках уже 7-го августа.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер экшена King`s Man: Начало