Впечатляюще и эпично: Вышел новый трейлер экшена King`s Man: Начало

Фильм выйдет в сентябре этого года

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King`s Man: Начало /Скриншот

В Сети появился новый трейлер долгожданного боевика King`s Man: Начало от режиссера Мэттью Вона, а также постер. Он станет первым приквелом шпионской франшизы Kingsman о британских агентах.

Постер фильма King`s Man: Начало /Flickr

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Сюжет развернется во время Первой Мировой войны, а в центре сюжета будет находится молодой сын герцога Оскфордского, который хочет помочь миру. Он узнает о таинственной шпионской организации, а также о секретных силах, которые хотят получить контроль над планетой.

Выход боевика King`s Man: Начало запланирован на 17-ое сентября.

Ранее сообщалось о том, что появились сюжетные подробности и новые кадры триллера Довод от Кристофера Нолана