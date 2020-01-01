"Стал более амбициозен": Роберт Паттинсон раскрыл, как готовится к роли Бэтмена
Голливудский актер Роберт Паттинсон, который совсем скоро вновь приступит к съемкам в фильме Бэтмен, рассказал в беседе с журналом Healthy For Men о том, как он готовится к супергеройской роли.
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По его словам, после карантинного застоя и перед возобновлением съемочного процесса он вынужден пробегать 5-10 километров несколько раз в неделю, а также упорнее работать над своим прессом.
"Честно говоря, я стал немного более амбициозен в тех ролях, которые выбираю сейчас. Несколько лет назад я пробежал бы милю от любого проекта, который потребовал бы приложения таких физических усилий", - признался Паттинсон, добавив, что почти перестал употреблять алкогольные напитки, а также стал больше есть мясных продуктов.
Напомним, что новый Бэтмен выйдет 1 октября 2021 года.
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