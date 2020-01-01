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Фильмы с Шарлиз Терон /Flickr

Актриса Шарлиз Терон изначально строила карьеру в модельном бизнесе, а уже со временем улетела в Лос-Анджелес, где стала сниматься в кино. Первую свою большую и значительную роль она сыграла в Адвокате Дьявола, который стал для нее большим толчком. В 2004-ом году она получила премии Оскар и Золотой Глобус за главную роль в ленте Монстр, что закрепило за ней статус звезды и одной из самых главных актрис Голливуда. Сейчас за ее спиной множество разнообразных ролей в фильмах, а одной из следующих картин с ее участием станет Форсаж 9.

7 августа 2020 года Шарлиз Терон отметила свой юбилей - ей исполнилось 45 лет.

Шарлиз Терон /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Шарлиз Терон, которые стоит посмотреть.

Опасный бизнес (2018)

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Президент фармацевтической компании вместе с партнерами собирается продать бизнес и оставить сотрудников без работы. Один из менеджеров - Гарольд Сойинка - узнает об этих планах, поэтому решает инсценировать свое похищение. Он надеется, что босс, который является еще и давним его другом, выплатит крупную сумму. Однако он очень ошибается.

Та еще парочка (2019)

В центре сюжета - опальный журналист Фред, только что потерявший работу, и госсекретарь США Шарлотта, которая когда-то была его няней. Теперь они встречаются на вечеринке, где она предлагает работу Фреду. И во всей этой суматохе у них начинается роман.

Бессмертная гвардия (2020)

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Новый кинокомикс от о команде бессмертных воинов, которые много лет борются со злом. Но на одном из заданий они попадают в ловушку и их тайна оказывается в руках одного человека. И он продает данные одной влиятельной компании, которая охотится за такими, как они.

Скандал (2019)

Основанная на реальных событиях лента рассказывает о сотрудницах влиятельного телеканала . Они решают засудить генерального директора Роджера Айлса за сексуальные домогательства, пытаясь выяснить, сколько еще женщин стали его жертвами.

Талли (2017)

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Женщину, у которой рождается уже третий ребенок, уговаривает брат нанять няню, чтобы она могла отдохнуть. Та соглашается не сразу, но потом они находят девушку по имени Талли. Вот только она кажется чересчур идеальной.

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