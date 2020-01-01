ТОП-5 мощных фильмов о борьбе за свою жизнь

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Фильмы о борьбе за жизнь /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти потрясающих кинокартинах о людях, которые борются за свою собственную жизнь. Эти сюжеты захватывают с первых кадров и не отпускают до конца, даря множество эмоций от просмотра.

Далласский клуб покупателей (2013)

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Реальная история техасского электрика Рона Вудруфа, у которого обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего лишь месяц, однако он при помощи нетрадиционных лекарств смог продлить жизнь не только себе, но и многим другим людям.

Уцелевший (2013)

В 2005-ом году в Афганистане группа спецназовцев получила задание ликвидировать лидера талибов Ахмада Шаха. Но солдаты внезапно попали в смертельную ловушку, вступив в кровавый бой, в котором перевес был не на их стороне.

Выживший (2015)

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Хью Гласс - один из покорителей новых земель на Диком Западе, который оказался смертельно ранен. Его товарищ предал его и оставил умирать наедине с дикой природой. Но Хью бросил вызов себе, окружающему миру и враждебным племенам индейцев, лишь бы только выжить и отомстить.

Книга Илая (2009)

В постапокалиптической Америке, превратившейся в пустыню, по бескрайним просторам идет мудрец по имени Илай. И одной из его остановок стала бывшая Калифорния, которая теперь является настоящим адом.

Невозможное (2012)

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Основанная на реальных событиях лента рассказывает о цунами 2004-го года. В центре сюжета - семья с детьми, которая разделилась на фоне катастрофы. И теперь они ищут друг друга, надеясь на то, что остальные остались живы.

Ранее мы писали о пяти мощных фильмах про семью, которые не оставят равнодушным никого