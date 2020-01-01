ТОП-5 фантастических боевиков, которые скрасят скучный вечер
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фантастических боевиков. Они помогут скрасить досуг и насладиться зрителям зрелищем, экшеном, спецэффектами и потрясающим сюжетом.
- Стартрек: Возмездие (2013)
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Экипаж корабля Энтерпрайз возвращается на Землю, но обнаруживает, что там все катится вниз. Деятельность их организации подорвана из-за одного злодея. И Капитан Кирк решает его найти, попав в запутанную игру не на жизнь, а на смерть.
- Риддик (2013)
Риддик остался в одиночестве на пустынной планете, где вынужден бороться за жизнь, постепенно становясь сильнее. На него открыли охоту галактические наемники, однако сам он встает на путь мести, который будет очень жестоким.
- Шазам! (2019)
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Кинокомикс о 14-летнем подростке, который, встретив одного волшебника, получил способность превращаться во взрослого супергероя. Теперь ему предстоит открыть границы своих возможностей. Но не обойдется и без настоящего и очень опасного злодея, которого в силах побороть только он.
- Алита: Боевой ангел (2019)
В центре сюжета - мир будущего после Великой войны. Некий доктор Идо однажды обнаруживает останки женщины киборга, выяснив, что она ничего не помнит кроме своих боевых приемов. И теперь он намерен помочь ей в восстановлении памяти.
- Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
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Зрелищный и драйвовый фантастический экшен, в котором Макс, скитающийся в одиночестве, натыкается на бунтарей. Они на боевой фуре сбегают из Цитадели, которая загнивает от тирании Несмертного Джо. И тот вместе со своими подчиненными гонится за ними, ведь они украли у него одну ценную вещь.
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