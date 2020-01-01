ТОП-5 фантастических боевиков, которые скрасят скучный вечер

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Фантастические боевики /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фантастических боевиков. Они помогут скрасить досуг и насладиться зрителям зрелищем, экшеном, спецэффектами и потрясающим сюжетом.

Стартрек: Возмездие (2013)

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Экипаж корабля Энтерпрайз возвращается на Землю, но обнаруживает, что там все катится вниз. Деятельность их организации подорвана из-за одного злодея. И Капитан Кирк решает его найти, попав в запутанную игру не на жизнь, а на смерть.

Риддик (2013)

Риддик остался в одиночестве на пустынной планете, где вынужден бороться за жизнь, постепенно становясь сильнее. На него открыли охоту галактические наемники, однако сам он встает на путь мести, который будет очень жестоким.

Шазам! (2019)

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Кинокомикс о 14-летнем подростке, который, встретив одного волшебника, получил способность превращаться во взрослого супергероя. Теперь ему предстоит открыть границы своих возможностей. Но не обойдется и без настоящего и очень опасного злодея, которого в силах побороть только он.

Алита: Боевой ангел (2019)

В центре сюжета - мир будущего после Великой войны. Некий доктор Идо однажды обнаруживает останки женщины киборга, выяснив, что она ничего не помнит кроме своих боевых приемов. И теперь он намерен помочь ей в восстановлении памяти.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

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Зрелищный и драйвовый фантастический экшен, в котором Макс, скитающийся в одиночестве, натыкается на бунтарей. Они на боевой фуре сбегают из Цитадели, которая загнивает от тирании Несмертного Джо. И тот вместе со своими подчиненными гонится за ними, ведь они украли у него одну ценную вещь.

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