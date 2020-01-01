Большое кино: ТОП-5 потрясающих фильмов М. Найта Шьямалана

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Фильмы М. Найта Шьямалана /Flickr

Знаменитый режиссер М. Найт Шьямалан родился в Индии, где и снял свой первый фильм Яростная молитва. Уже в 1995-ом году он начал работать в Голливуде, написав сценарий к Стюарту Литтлу, а в 1999-ом снял триллер Шестое Чувство, ставший культовым. С тех пор он начал создавать мистические ленты, а со временем переключился и на высокобюджетные голливудские блокбастеры. Следующей его картиной станет Труд любви, дата выхода которой пока не объявлена.

6 августа 2020 года М. Найт Шьямалан отметил свой юбилей - ему исполнилось 50 лет.

М. Найт Шьямалан /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих фильмов М. Найта Шьямалана.

Сплит (2017)

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Триллер, события которого разворачиваются в обычный день, когда на парковке один человек похищает троих школьниц и запирает их в одном помещении. В нем таятся 23 личности, каждая из которых сменяет друг друга и живет своей жизнью. Но еще одна, самая страшная, вот-вот выйдет наружу.

Таинственный лес (2004)

Деревня Ковингтон находится посреди диких лесов, в которых живут монстры. Уже давно между этими существами и обычными людьми заключено хрупкое перемирие. Но если жители этого места зайдут в чащу, то оно будет нарушено.

Стекло (2019)

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Продолжение Сплита, в котором главных героев - человека с множественными личностями, хрупкого гения и неуязвимого - закрыли в психиатрической клинике. И доктор Элли Стейпл пытается убедить их, что они не владеют суперспособностями, пытаясь найти всему решение.

Шестое чувство (1999)

Малкольм Кроу - детский психиатр, новым пациентом которого становится девятилетний мальчик, видящий призраки умерших людей. Они обрушивают не него свой гнев и страх, а доктор пытается найти ключ к ужасному миру, в котором царит смерть.

Дом с прислугой (сериал) (2019 - наше время)

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Сериал от +, одним из режиссеров и создателей которого стал М. Найт Шьямалан. Сюжет рассказывает о состоятельных супругах, которые потеряли трехмесячного ребенка. Но мать не может справиться с потерей и перекладывает свои чувства на куклу, для которой даже нанимают няню.

Ранее сообщалось о том, что Джейсону Стэтхему исполнилось 53 года