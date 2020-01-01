Большое кино: ТОП-5 великолепных фильмов Сэма Мендеса

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Фильмы Сэма Мендеса /Flickr

Знаменитый английский режиссер Сэм Мендес снял свой дебютный полнометражный фильм Красота по-американски в 1999-ом году. Тогда же он стал одним из шести постановщиков в истории кино, которые получили премию Оскар за свою первую большую работу. Сейчас на его счету есть две серии Бондианы, а также ленты разных жанров, в которых снялись первоклассные актеры. Следующим фильмом Мендеса станет триллер Мотель Вуайериста, дата выхода которого пока что неизвестна.

1 августа 2020 года Сэм Мендес отметил свой юбилей - ему исполнилось 55 лет.

Сэм Мендес /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих фильмов Сэма Мендеса.

007: Координаты Скайфолл (2012)

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Двадцать третий фильм о Джеймсе Бонде, в котором на этот раз его начальница М сталкивается со своим прошлым, после чего на МИ6 совершают нападение. И агенту придется побороть эту угрозу, несмотря на то, чем это может обернуться.

В пути (2009)

Главные герои - Барт и Верона, которые узнали, что скоро у них будет ребенок. Они твердо уверены, что он должен вырасти в гармонии с окружающим миром. И именно поэтому пара отправляется на поиски идеального жилища.

1917 (2019)

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Военный блокбастер об одном дне во время Первой мировой войны, когда двум солдатам дали задание передать приказ о ненападении. Теперь они должны пробраться через настоящий ад, чтобы 1600 союзников не попали в ловушку врага.

Дорога перемен (2008)

Фрэнк и Эйприл живут в середине 50-ых, считают себя семьей среднего достатка и мечтают переехать в Париж. Но судьба непростая штука, подготовившая для них множество неприятных сюрпризов и испытаний.

007: Спектр (2015)

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МИ6 угрожает ликвидация, которую пытается предотвратить новый начальник Джеймса Бонда. Тогда же агент 007 получает загадочное зашифрованное послание. Оно выводит его на след опасной и могущественной злодейской организации СПЕКТР.

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