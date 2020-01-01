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Большое кино: ТОП-5 потрясающих фильмов Ларса фон Триера

Подборка лент культового режиссера
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Фильмы Ларса фон Триера
Фильмы Ларса фон Триера
/Flickr

Датский режиссер Ларс фон Триер снял свой первый полнометражный фильм Элемент преступления в 1984-ом, за что был отмечен на кинофестивалях в Каннах. Однако настоящий успех он получил благодаря ленте Рассекая волны. Его работы зачастую наполнены исследованием социальных, политических и экзистенциальных вопросов, жанровыми инновациями, а также откровенными и жестокими сценами, за что сам Триер неоднократно попадал в скандалы. Последним его выпущенным фильмом стал Дом, который построил Джек, однако о следующих работах режиссера пока информации нет.

30 апреля 2020 года Ларсу фон Триеру исполнилось 64 года.

Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
/Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих фильмов Ларса фон Триера.

  1. Меланхолия (2011)

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Эта лента состоит из двух частей. В первой речь идет о девушке, которая выходит замуж, но быстро все празднество становится ей безразлично от накатывающей депрессии. Чуть позже за ней начинает ухаживать сестра, которая во второй части меняется с ней местами, узнав, что на Землю движется огромная и разрушительная планета Меланхолия.

  1. Нимфоманка: 1 и 2 части (2013)

История одной женщины, рассказанная от первого лица. Однажды холодным утром ее нашел один мужчина, который дал приют. Именно ему она рассказала об эротических похождениях в своей жизни, которые начались в глубокой молодости и продлились до недавнего времени.

  1. Догвилль (2003)

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Один из главных киношедевров Триера, в центре сюжета которого находится хрупкая девушка по имени Грейс, сбежавшая от бандитов. Она попала в горный городок Догвилль, куда ее принимают доброжелательные жители. Взамен они просят лишь помогать им в разных делах, но со временем нахождение в этом месте становится настоящей пыткой для Грейс.

  1. Дом, который построил Джек (2018)

Главный герой - серийный убийца по имени Джек. Здесь показаны пять его изощренных, жестоких преступлений, которые он совершил в течение двенадцати лет. И к каждому из них он относился как к произведению искусства.

  1. Антихрист (2009)

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Картина о трагедии немолодой семейной пары - их маленький сын выпал из окна в то время, когда они занимались любовью. Из-за невыносимого чувства вины они отъезжают в старый лесной домик. Но там с ними начинают происходит ужасные события, погружающие их в мир страданий.

Ранее сообщалось о том, что актрисе Пенелопе Крус исполнилось 46 лет

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Источник: Afisha.bigmir.net
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