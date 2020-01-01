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Большое кино: ТОП-5 великих фильмов Фрэнсиса Форда Копполы

Лучшие фильмы американского режиссера
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Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
/Flickr

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола в 1962-ом устроился ассистентом постановщика Роджера Кормана, а уже спустя год снял свой первый фильм под названием Безумие-13. Однако всемирное признание к нему пришло в 1972-ом, когда он представил картину Крестный Отец, впоследствии ставшую культовой. Сегодня на его счету несколько лент, которые считаются великими, а кроме этого, он планирует вернуться в кинематограф с фильмом Мегалополис, который планировал снять очень давно.

7 апреля 2020 года Фрэнсису Форду Копполе исполнился 81 год.

Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
/Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 великих фильмов Фрэнсиса Форда Копполы.

  1. Дракула (1992)

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Потрясающая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера о графе Дракуле и Джонатане Харкере, молодом юристе, который приезжает к нему в Трансильванию. Он уверен, что отправился в жуткое поместье по делам, но пока еще не знает, кем на самом деле является его владелец.

  1. Благодетель (1997)

В центре сюжета - адвокат Руди Бэйкер, который мечтает об успешном бизнесе, но пока что вынужден заниматься неблагодарной работой. Однажды он сталкивается с масштабной аферой в страховом бизнесе, которую может разоблачить. Но так ли это просто?

  1. Крестный отец: Трилогия (1972 - 1990)

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Культовая криминальная сага, повествующая историю итало-американской семьи Корлеоне, которая была могущественным мафиозным кланом. История начинается с того, как сын Майкл, вернувшийся с войны, отказывается встревать в семейные дела, тогда как братья уже в них вовлечены. Но времена меняются, и начинаются войны между кланами. Тогда и происходит покушение на Дона Вито Корлеоне.

  1. Апокалипсис сегодня (1979)

Вьетнамская война в самом разгаре. Капитан Уиллард вместе со своими солдатами отправляется в Камбоджу, где нужно отыскать и устранить сошедшего с ума полковника, создавшего собственный культ. Но по пути им предстоит пройти через настоящие ужасы.

  1. Изгои (1983)

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События этой ленты разворачиваются в небольшом городке, расположенном в Оклахоме 1960-ых годов. Там обитает множество подростков, которые разделены на банды. И между ними существует конфликт, который уже длится давным-давно.

Ранее сообщалось о том, что актеру Расселу Кроу исполнилось 56 лет

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Источник: Afisha.bigmir.net
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