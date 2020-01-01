ТОП-5 свежих фильмов с Расселом Кроу, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Расселом Кроу /Flickr

Голливудский актер и режиссер новозеландского происхождения Рассел Кроу, как и многие его коллеги, начал свой творческий путь со съемок в сериалах. Первую роль в большом кино он сыграл в ленте Перекресток 1990-го года. Уже в середине 90-ых он стал получать предложения об участии в крупных голливудских проектах, а за роль в Гладиаторе был удостоен Оскара в 2000-ом году. Кроу не завершает свою карьеру и по сегодняшний день, продолжая сниматься в кино и сериалах. Следующими лентами с его участием станут триллеры Проект Джорджтаун и Неуравновешенный, которые планируются к выходу в 2020-ом.

7 апреля 2020 года Расселу Кроу исполнилось 56 лет.

Рассел Кроу /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Расселом Кроу.

Стертая личность (2018)

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Лента о сыне баптистского пастора, который живет в консервативном городке. Однажды он понимает, что является гомосексуалом, из-за чего родители решают отправить его в исправительное учреждение. И там он должен пройти через настоящий ужас, чтобы понять, кем является на самом деле.

Славные парни (2016)

Двое главных героев - брутальный охранник и субтильный детектив - вместе расследуют дело о пропаже девушки. Их методы уж слишком отличаются, зато они оказываются не такой уж и плохой командой. Командой, которой предстоит раскрыть преступление века.

Подлинная история банды Келли (2019)

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Имя Неда Келли одной время было известно всей Австралии, а боялись его даже представители закона. Его ограбления становились основой для легенд, за ним охотились многие, а люди делились на две части: те, кто уважал его и считал благородным бандитом, и те, кто его ненавидел и презирал.

Отцы и дочери (2014)

Джейк Дэвис - писатель, который остался вдвоем со своей дочерью после трагической потери супруги. У него начинаются психические расстройства, поэтому он отправляется на лечение, а девочку отдает родственникам. И спустя четверть века она, изменившаяся и ставшая нимфоманкой, вспоминает о том, что было в детстве.

Самый громкий голос (мини-сериал) (2019)

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Биографический сериал о Роджере Эйлсе - основателе и экс-главе канала Fox News, который был настоящим титаном в медиа-индустрии. Он установил собственные правила, влиял на общественное мнение в течение многих лет, но однажды был обвинен в сексуальных домогательствах.

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