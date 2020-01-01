ТОП-5 новых фильмов с Эдди Мерфи, которые заслуживают внимания

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Фильмы с Эдди Мерфи /Flickr

Эдди Мерфи начал свою карьеру с работы комиком, а уже после устроился на шоу Субботним вечером в прямом эфире. В 1982-ом он дебютировал на большом экране в комедии Сорок восемь часов, которая сделала его знаменитостью. После этого он стал чаще сниматься в разных лентах (в основном, комедийного жанра), а сейчас за его плечами уже большое количество ролей, многие из которых стали культовыми, а также несколько номинаций на Золотой Глобус (в том числе, одна победа) и одна на Оскар. В последнее время он редко появлялся в новинках, однако уже решил возобновить актерскую карьеру. Увидеть Эдди Мерфи на больших экранах можно будет во второй части комедии Поездка в Америку, выход которой запланирован на 2020-ый год.

3 апреля 2020 года Эдди Мерфи исполнилось 59 лет.

Эдди Мерфи /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов с Эдди Мерфи.

Мистер Черч (2015)

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История о чернокожем поваре по имени мистер Черч, который работал в семье двух белых женщин, матери и дочери. Между ними была теплая дружба и почти по-семейному теплые отношения. К слову, именно эта роль стала одной из самых необычных и нетипичных для Мерфи.

Как украсть небоскреб (2011)

Криминальная комедия о людях, работающих на одного крупного финансиста. Однажды тот попался в руки властей, из-за чего все его работники, а особенно, вложившиеся в бизнес, остались обманутыми. И тогда некоторые из них задумывают ограбить его, зная, что где-то он хранит 20 миллионов долларов.

Меня зовут Долемайт (2019)

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Биографическая комедия о человеке, который был известен в 70-ых. Его звали Руди Рэй Мур, и он пытался прославиться в стендапе и других сферах творческой деятельности. Однажды он придумал себе образ пошлого сутенера Долемайта, который покорил публику. Он записал несколько альбомов, а после решил, что его герою нужен свой фильм.

Тысяча слов (2009)

Эта и следующая картина в подборке уже далеко не новы, но именно они входят в список последних вышедших лент с Эдди Мерфа. Сюжет повествует о человеке, которого можно назвать настоящим треплом. Но однажды он узнает, что ему осталось произнести всего тысячу слов, после чего он умрет.

Знакомьтесь: Дэйв (2008)

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Фантастическая комедия о пришельцах, прибывших на Землю, желая спасти свой мир. Они маскируются под тело обычного человека, и теперь им придется приспособиться ко всему, чтобы не выдать себя.

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