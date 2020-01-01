ТОП-5 отличных фильмов с Робертом Дауни-младшим, которые стоит посмотреть

Поделись







Фильмы с Робертом Дауни-младшим /Flickr

Голливудский актер Роберт Дауни-младший начал свою карьеру еще будучи ребенком. Тогда он снялся в фильме Загон 1970-го года, который снял его отец. Но уже в начале 90-ых он обретает популярность, а за роль Чарли Чаплина с байопике получает номинацию на Оскар. После этого Дауни попал в скандалы, связанные с наркотиками, и даже получил тюремный срок. Вернуться к большому кино, очистив свою репутацию, ему удалось со средины 2000-ых. С тех пор он снялся во множестве отличных фильмов, а с 2008-го по 2019-ый был частью киновселенной Marvel, где играл роль Тони Старка / Железного Человека. Следующей картиной с его участием станет Шерлок Холмс 3, выход которой запланирован на 2021-ый год.

4 апреля 2020 года Роберту Дауни-младшему исполнилось 55 лет.

Роберт Дауни-младший /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Робертом Дауни-младшим.

Шерлок Холмс (2009)

Читай также: ТОП-5 потрясающих сериалов об умных людях

Экранизация произведений о величайшем сыщике в мире от режиссера Гая Ричи. В этот раз Шерлоку Холмсу и его помощнику Джону Ватсону придется столкнуться с огромной угрозой. И для этого они должны подготовиться не только умственно, но и физически!

Чаплин (1992)

Биографическая лента о великом человеке по имени Чарльз Чаплин. Здесь показано его детство в нищете, первые его работы, успех в качестве актера и режиссера немого кино, обвинения властями в сочувствии к коммунистам, а также возвращение, которое обернулось триумфом.

Мстители: Финал (2019)

Читай также: ТОП-5 кинофраншиз, которые можно пересматривать бесконечно

Зрелищная и грандиозная фантастическая картина, заканчивающая более чем десятилетнюю историю, развернувшуюся в киновселенной Marvel. Знаменитые супергерои были разобщены, а после многие из них бесследно пропали в результате битвы с титаном Таносом. Но теперь выжившим придется объединиться, чтобы совершить путешествие во времени, которое позволит взять реванш со злодеем. И больше у них не будет права на ошибку.

Зодиак (2007)

Серийный убийца по прозвищу Зодиак держал в страхе весь Сан-Франциско больше десяти лет подряд. Он то пропадал, то появлялся снова, то ставил под сомнения догадки законников, то обращался к ним и к репортерам. И это был один из самых загадочных злодеев в истории человечества.

Судья (2014)

Читай также: ТОП-5 сильных судебных драм

В этой ленте Роберт Дауни-младший сыграл роль превосходного адвоката, который вынужден был вернуться в родные края после смерти матери. Но там он узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Теперь ему придется задержаться, чтобы выяснить все детали произошедшего, а параллельно - лучше узнать своих родных.

Ранее сообщалось о том, что Эдди Мерфи исполнилось 59 лет