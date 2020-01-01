Большое кино: ТОП-5 гениальных фильмов Квентина Тарантино

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Фильмы Квентина Тарантино /Flickr

Квентин Тарантино полюбил кинематограф еще в раннем возрасте, а в пятнадцать лет бросил школу, начал работать в порнокинотеатре, а после - в видеосалоне. Свой первый сценарий он написал в 1985-ом году и вскоре принялся снимать фильм День Рождения моего лучшего друга. На данный момент сохранилась лишь половина ленты из-за пожара, который произошел во время монтажа. Первым его полным метром стал фильм Бешеные Псы, однако мировая известность к Квентину пришла лишь после Криминального Чтива в 1994-ом году.

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Тарантино является одним из главных представителей постмодернизма в кино. Его работы выделяются нелинейным повествованием, эстетизацией насилия, переосмыслением культурного и исторического процесса, а также дерзким юмором, нецензурной лексикой, причудливостью персонажей, выразительными диалогами и особой атмосферой.

27 марта 2020 года Квентину Тарантино исполнилось 57 лет.

Квентин Тарантино /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 гениальных фильмов Квентина Тарантино.

Бесславные ублюдки (2009)

Потрясающая лента, события которой разворачиваются во времена Второй мировой и рассказывают о группе солдат-евреев, которые держат в страхе нацистов. Именно в этом фильме Тарантино впервые серьезно переосмыслил исторические события и судьбу некоторых небезызвестных личностей

Криминальное чтиво (1994)

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Культовый фильм, объединяющий три истории, происходящие в разных временных линиях, но тесно пересекающиеся друг с другом. В центре сюжета - двое бандитов, которых зовут Винсент Вега и Джулс Финфилд. Они общаются на философские темы и решают проблемы мафиозного босса, параллельно попадая в опасные и неприятные ситуации.

Омерзительная восьмерка (2015)

В одну лавку на отшибе во время жуткой снежной бури заехал охотник за головами Вешатель, конвоируемый опасную заключенную. По дороге он захватил еще пару людей, а по прибытию они обнаружили, что там уже есть несколько посетителей. Но некоторые вещи кажутся им очень подозрительными, и дело в том, что кто-то из присутствующих - не тот, за кого себя выдает.

Убить Билла (обе части) (2003 - 2004)

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Дилогия о бывшей наемной убийце по прозвищу Черная Мамба, которая решила выйти замуж, родить ребенка и начать новую жизнь. Но прямо во время церемонии всех ее близких убили бывшие коллеги во главе с боссом Биллом. И теперь она, очнувшись от комы, намерена всех их отыскать и жестоко отомстить.

Однажды в… Голливуде (2019)

Последняя на данный момент картина Тарантино и предположительно предпоследняя в его режиссерской карьере. Она отличается от остальных его работ неспешным повествованием, романтикой конца 60-ых, безупречно воссозданной атмосферой того времени и чувством любви. История повествует об актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, ищущим свое место в киноиндустрии, которая стремительно меняется.

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