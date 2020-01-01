ТОП-5 свежих фильмов с Пенелопой Крус, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Пенелопой Крус /Flickr

Испанская актриса Пенелопа Крус начала свою карьеру со съемок в музыкальных клипах, потом появилась в эротическом сериале Розовая серия (где снялась обнаженной), а со временем стала сниматься у отечественных режиссеров. В 1990-ых ее стали хвалить критики, а многие издания называли новым секс-символом. В начале 2000-ых Крус начала сниматься и в голливудских проектах, получая всемирное признание и популярность. В 2009-ом она стала первой испанской актрисой, получившей статуэтку Оскар (за роль в Вики Кристина Барселона), а по сегодняшний день является одной из главных мировых кинозвезд, продолжая свой творческий путь, как в мейнстримных картинах, так и в авторских проектах.

28 апреля 2020 года Пенелопе Крус исполнилось 46 лет.

Пенелопа Крус /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов с Пенелопой Крус.

Лабиринты прошлого (2018)

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Лаура и Пако - люди, которые когда-то любили друг друга. Но их дороги разошлись, а теперь через много лет им снова предстоит встретиться на свадьбе друзей. Вот только праздник оборачивается ужасным событием, которое может в корне изменить их жизни.

Убийство в восточном экспрессе (2017)

Детективная лента, события которой разворачиваются в роскошном европейском поезде. Там едут тринадцать пассажиров, и там же происходит одно загадочное убийство, которое мог совершить любой из них. Сыщику нужно разгадать тайну этого преступления прежде, чем оно повторится.

Боль и слава (2019)

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Новая лента Педро Альмодовара, рассказывающая историю о знаменитом режиссере, который смотрит на свое прошлое, вспоминая былые заслуги, а также свое детство, поиски счастья и любовь к матери. Его позвали на кинопоказ его культовой ленты, где он должен выступить с исполнителем главной роли, с которым не общался уже много лет.

Эскобар (2017)

Огромный деньги, власть, преступный мир, наркобизнес, влияние - все это о легендарном Пабло Эскобаре, которому посвящена эта картина. Она основана на мемуарах журналистки Вирхинии Варьехо, которая полюбила наркобарона, но жизнь с ним была для нее очень непростой.

Ма Ма (2015)

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Магда - учительница и любящая мать, которая однажды узнает о наличии у себя смертельной болезни. Она начинает замечать то, на что раньше не обращала внимание, собирая все свои силы и нежные чувства, чтобы вернуть себе право быть счастливой и живой.

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