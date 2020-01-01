ТОП-5 свежих фильмов с Аль Пачино, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Аль Пачино /Flickr

Свою первую большую роль в кино актер Аль Пачино получил в 1971-ом году в ленте Паника в Нидл-Парке. Однако всемирную известность ему принесла следующая работа - образ Майкла Корлеоне в культовом Крестном Отце. За эту роль он был впервые номинирован на Оскар. А вот удостоился кинопремии Пачино только в 93-ем за картину Запах Женщины. Всего за свою карьеру он сыграл в большом количестве фильмов, многие из которых уже признаны настоящей классикой и получили статус культовых. Свой более чем полувековой творческий путь Пачино не собирается заканчивать, и в будущем снимется в нескольких проектах, включая очередную экранизацию Короля Лира и хоррор-триллер Западня.

25 апреля 2020 года Аль Пачино отметил свой юбилей - ему исполнилось 80 лет.

Аль Пачино /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Аль Пачино.

Ирландец (2019)

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Потрясающая и эпическая гангстерская драма Мартина Скорсезе о большом и долгом пути Фрэнка Ширана - человека, который работал на мафию, убивая людей. Здесь Пачино блестяще сыграл профсоюзного лидера Джимми Хоффу, и за эту роль был в очередной раз номинирован на Оскар.

Пираты Сомали (2017)

Главный герой - будущий писатель Джей Бахадур, который отправляется в Сомали, дабы написать об этой стране книгу. Планов у него пока нет, зато ему несказанно везет, ведь он сумел дойти до президента и даже взял интервью у настоящих пиратов.

Второй шанс (2014)

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Обожаемый целым миром музыкант Дэнни Коллинз уже много лет ничего не пишет, отдыхая после былой славы. Но в один прекрасный день в его жизни начинаются изменения после того, как он нашел непрочитанное письмо, которое когда-то отправил ему сам Джон Леннон.

Патерно (2018)

Телефильм, рассказывающий историю знаменитого тренера Джо Патерно, который в 2011-ом году попал в громкий секс-скандал. Его помощника обвинили в педофилии, а самого Патерно уволили с поста главного тренера Университета Пенсильвании.

Охотники (сериал) (2020)

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Сериал от Amazon о группе людей, которые в 1970-ых выслеживали нацистов, живущих на территории США. И им удалось найти нескольких человек, которые когда-то избежали наказания за преступления, совершившие во время Второй мировой войны.

+ Бонус:

Однажды в Голливуде (2019)

В девятом фильме Квентина Тарантино, который показывает Голливуд образца конца 60-ых, у Пачино совсем небольшая роль - он играет агента, который выбивает работу для Рика Далтона (Леонардо ДиКаприо). Это первое сотрудничество актера с Тарантино, ограничившееся лишь парой сцен, которые вышли очень эффектными.

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