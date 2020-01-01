Большое кино: ТОП-5 шикарных фильмов Кристофера Нолана

Поделись







Фильмы Кристофера Нолана /flickr

Голливудский режиссер Кристофер Нолан снял свою первую картину Преследование в 1998-ом, а известным стал благодаря второй работе под названием Помни, вышедшей спустя два года. После этого каждая его лента привлекает внимание, ведь все они отличаются особым визуальным стилем, основываются на философских и социологических концепциях, а также в них постановщик занимается исследованием морали и конструировании времени. Кроме этого, часто его творчество выделяется нелинейным сюжетом, широкоформатной съемкой и практическими спецэффектами. Уже в 2020-ом году выйдет его новый фильм под названием Довод.

30 июля 2020 года Кристофер Нолан отметил свой юбилей - ему исполнилось 50 лет.

Кристофер Нолан /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных фильмов Кристофера Нолана.

Дюнкерк (2017)

Читай также: ТОП-5 великолепных фильмов Роберта Земекиса

Блокбастер о Дюнкеркской операции, которая прошла в начале Второй Мировой войны. Тогда тысячи британских солдат и их союзников оказались в ловушке, окруженные врагами, которые сжали их в тиски. И, казалось, что только чудо может им помочь.

Интерстеллар (2014)

Научно-фантастическая картина о мире, погруженном в кризис из-за бурь, вымирания растений и засухи. Группа ученых отправляется в космическое путешествие сквозь червоточину, чтобы найти новое место, пригодное для жизни людей.

Темный рыцарь (2008)

Читай также: ТОП-5 гениальных фильмов Пола Томаса Андерсона

Культовая лента о Бэтмене, который вместе с Харви Дентом и Джимом Гордоном решает полностью избавить Готэм от преступности. Это дает свои плоды, пока в городе не появляется безумный гений, именуемый себя Джокером. И он погрузил город в хаос.

Помни (2000)

Главный герой - мужчина по имени Леонард Шелби, страдающий от редкой формы амнезии, из-за которой он забывает все, что было пятнадцать минут назад. Поэтому он делает татуировки с напоминаниями, помогающими ему в поисках убийцы своей жены.

Начало (2010)

Читай также: ТОП-5 шикарных фильмов Клинта Иствуда

Команда искусных воров во главе с Коббом занимается необычными делами - они похищают информацию из человеческих сновидений. Но в очередном своем деле они должны не украсть, а внедрить идею. И это может помочь исправить многие ошибки.

Ранее сообщалось о том, что Арнольду Шварценеггеру исполнилось 73 года