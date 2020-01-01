Большое кино: ТОП-5 шикарных фильмов Клинта Иствуда

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Фильмы Клинта Иствуда /Flickr

Голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда можно с легкостью назвать одним из главных кинематографистов в истории, ведь он начал сниматься более полувека назад в лентах, которые признаны классическими шедеврами. Сейчас он редко появляется в кадре, предпочитая актерской игре режиссуру. Несмотря на свой возраст, Иствуд активно снимает кино с выдержанным фирменным стилем, блестящими актерами и потрясающими историями.

31 мая 2020 года Клинту Иствуду исполнилось 90 лет.

Клинт Иствуд /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных свежих фильмов Клинта Иствуда.

Парни из Джерси (2014)

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Биографическая лента Иствуда о музыкальной группе . В ней режиссер показал развитие музыкантов, их столкновение с личными проблемами, трудности в карьере, а также окончательный триумф артистов, ставшими голосами поколения.

Снайпер (2014)

Главный герой - морской котик Крис Кайл, служивший в Ираке. На его счету было рекордное количество убийств вражеских солдат. Его называли дьяволом, а, возвращаясь домой к семье, Кайла всегда тянуло к своим сослуживцам.

Чудо на Гудзоне (2016)

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Героический поступок капитана рейса 1549 Чесли Салленберга, экстренно посадившего самолет на реку Гудзон, назвали настоящим чудом. На борту никто не пострадал, а СМИ и общественность окрестили его героем. Но тогда же началось расследование инцидента, которое поставило под угрозу всю его многолетнюю карьеру.

Наркокурьер (2018)

Одинокий и стареющий Эрл Стоун всегда отдавал себя маленькому бизнесу, который сейчас трещит по швам. Отношения с родными давно уже испортились, а наладить их практически невозможно. И однажды ему предложили несложную работу - доставлять товары на своей машине. Но вскоре выяснилось, что он стал курьером крупного наркокартеля.

Дело Ричарда Джуэлла (2019)

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Последняя вышедшая картина Иствуда, рассказывающая реальную историю охранника, работающего на Олимпийских играх в 1996-ом году в Атланте. Во время одного из празднований он обнаружил подозрительный рюкзак, в котором была бомба. Ричард Джуэлл за считанные часы стал национальным героем, но так же быстро он превратился в главного подозреваемого.

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