Большое кино: ТОП-5 великолепных фильмов Роберта Земекиса

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Фильмы Роберта Земекиса /Flickr

Голливудский режиссер Роберт Земекис начал карьеру в конце 70-ых годов прошлого столетия, а прославился на весь мир знаменитой фантастической трилогией Назад в Будущее, выходившей с 1985-го по 1990-ый. Развиваясь, он снимал не только фантастику (хотя неоднократно мешал ее с другими жанрами), но и комедии, триллеры, драмы и прочее. В 1995-ом году он получил Оскар за режиссуру ленты Форрест Гамп, которая в общем счете завоевала аж шесть престижных статуэток. Земекис по сегодняшний день продолжает практиковать режиссуру. Осенью этого года выйдет его лента Ведьмы, после которой он займется съемками новой экранизации истории о Пиноккио.

14 мая 2020 года Роберту Земекису исполнилось 69 лет.

Роберт Земекис /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 великолепных фильмов Роберта Земекиса.

Форрест Гамп (1994)

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Потрясающая картина и, бесспорно, одна из главнейших в карьере Земекиса, рассказывающая о человеке с низким интеллектом, но большим сердцем. Он сидит на лавочке и пересказывает случайным людям историю своей жизни - как он стал спортсменом, героем войны, звездой, бизнесменом и даже миллиардером!

Союзники (2016)

Вторая Мировая война, 1942-ой год. Разведчик Макс, участвующий в опасной миссии в Северной Африке, встречает участницу сопротивления Марианну, с которой у него начинается страстный роман. Но им предстоит пройти через испытания правдой, которые могут оказаться слишком сложными.

Назад в будущее (трилогия) (1985 - 1990)

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Главные герои - подросток Марти и профессор док Браун, создавший самую настоящую машину времени. Вместе они отправляются в прошлое и будущее, где их ожидает масса необычных приключений, многие из которых пройдут в незнакомых им эпохах.

Прогулка (2015)

Лента о знаменитом канатоходце Филиппе Пети, который отважился на покорение рекордной высоты. Он задумал протянуть канат между нью-йоркскими небоскребами, пройдя по нему без страховки, когда под ногами было 400 метров пространства.

Изгой (2000)

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Чак Нолланд работает в службе доставки и его дни расписаны по минутам. Ему едва ли хватает времени на работу, не говоря уже о любимой женщине. Но однажды он попадает в авиакатастрофу, в результате которой оказывается на необитаемом острове. Вокруг нет никого, а впереди - долгие месяцы выживания.

Ранее сообщалось о том, что Роберту Паттинсону исполнилось 34 года