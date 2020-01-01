ТОП-5 свежих фильмов с Робертом Паттинсоном, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Робертом Паттинсоном /Flickr

Голливудский актер Роберт Паттинсон обрел всемирную популярность благодаря роли вампира Эдварда Каллена во франшизе Сумерки. Однако его карьера в большом кино началась несколькими годами ранее, а первой крупной ролью стала роль Седрика Диггори в фильме Гарри Поттер и Кубок огня. Сейчас он продолжает сниматься, примеряя на себя самые разные образы. Летом 2020-го выйдет фильм Довод от Кристофера Нолана, в котором Роберт сыграл одну из главных ролей, а уже в 2021-ом зрители смогут увидеть Паттинсона, перевоплотившегося в Бэтмена.

13 мая 2020 года Роберту Паттинсону исполнилось 34 года.

Роберт Паттинсон /getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Робертом Паттинсоном.

Высшее общество (2018)

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Экипаж космического корабля, состоящий из приговоренных к пожизненному заключению людей, за пределами Солнечной системы ищет ближайшую к Земле черную дыру. Один из них - молодой человек, отказавшийся от любви. Но однажды обманом его семя вживили одной из девушек, после чего родилась дочь, изменившая его жизнь.

Маяк (2019)

В 1890-ых молодой Эфраим прибыл на отдаленный остров, где должен стать помощником смотрителя маяка. Отношения с начальником, который любит выпить, у него складывается не сразу. Но со временем они оба пристрастились к алкоголю, и в это же время на острове начало происходить нечто необъяснимое.

Затерянный город Z (2016)

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1925-ый год. Полковник Фоссет, являющийся членом Королевского Географического сообщества, собирает экспедицию в джунгли Амазонии. И там они исчезли в поисках легендарной столицы инков - города Эльдорадо.

Хорошее время (2017)

Конни уже настолько отчаялся от своего положения, что решает пойти на ограбление банка вместе со своим братом, который страдает от умственных отклонений. Все проходит успешно, но внезапно его родственника арестовывает полиция. И Конни решает, во что бы то ни стало, вытащить того из тюрьмы одной ночью.

Король (2019)

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В самом разгаре Столетней войны принц Уэльский Хел, который даже не думает о восхождении на трон, лишается отца и родного брата. Тогда ему приходится принять корону, начиная разбираться с заговорами, восстаниями и отношениями с французскими монархами.

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