Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 фильмов про путешествия к другим планетам

Ленты о других планетах и мирах
Поделись

Фильмы о путешествиях к другим планетам
Фильмы о путешествиях к другим планетам
/Flickr

Не так давно мы писали о фильмах, благодаря которым зритель путешествует по нашей планете вместе с главными героями. Но кинематограф позволяет расширять границы, поэтому с его помощью можно отправиться не только в самые разные и даже отдаленные страны, но и за пределы Земли, на другие планеты.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов про путешествия к другим планетам.

  1. К звездам (2019)

Читай также: ТОП-5 великолепных фильмов про параллельные миры

В недалеком будущем, когда прошло уже несколько лет после запуска и провала программы по поиску внеземной жизни, ее решают снова начать. Дело в том, что тогда капитан бесследно исчез, а сейчас с Нептуна, где его появление было зафиксировано в последний раз, начали идти сигналы. Теперь его сын отправляется в космос, дабы попытаться связаться с ним.

  1. Прометей (2012)

Группа ученых отправляется в самые неизведанные уголки вселенной, дабы отыскать сакральные знания. Но в тех отдаленных мирах, где их возможности ограничены, их ожидает схватка, от которой зависит будущее человечества.

  1. Стартрек: Бесконечность (2016)

Читай также: ТОП-5 по-настоящему космических фильмов

Фантастическая картина о команде крейсера Энтерпрайз, исследующего глубины космоса. Их путешествия полны опасностей и новых открытий. Но однажды они сталкиваются с некой неизвестной силой, которая способна нарушить даже миропорядок.

  1. Марсианин (2015)

Марк Уотни - биолог и инженер, который по стечению обстоятельств остался один на Марсе с ограниченными запасами еды, воды, витаминов и воздуха. У него нет связи с Землей, а следующая миссия прибудет лишь через четыре года.

  1. Интерстеллар (2014)

Читай также: ТОП-5 шикарных фильмов, поражающих воображение

Лента Кристофера Нолана о человечестве, погруженном в состояние кризиса из-за засухи и пыльных будь. Тогда команда ученых и исследователей решает отправиться сквозь червоточину с целью отыскать планету, пригодную для жизни людей.

Ранее мы писали о пяти научно-фантастических фильмах 21 века, которые стоит посмотреть

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
путешествия к другим планетам фильмы про путешествия фильмы про космос фильмы про другие миры Интерстеллар Стартрек Прометей Марсианин Фантастика Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь