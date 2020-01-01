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Фильмы о путешествиях к другим планетам /Flickr

Не так давно мы писали о фильмах, благодаря которым зритель путешествует по нашей планете вместе с главными героями. Но кинематограф позволяет расширять границы, поэтому с его помощью можно отправиться не только в самые разные и даже отдаленные страны, но и за пределы Земли, на другие планеты.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов про путешествия к другим планетам.

К звездам (2019)

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В недалеком будущем, когда прошло уже несколько лет после запуска и провала программы по поиску внеземной жизни, ее решают снова начать. Дело в том, что тогда капитан бесследно исчез, а сейчас с Нептуна, где его появление было зафиксировано в последний раз, начали идти сигналы. Теперь его сын отправляется в космос, дабы попытаться связаться с ним.

Прометей (2012)

Группа ученых отправляется в самые неизведанные уголки вселенной, дабы отыскать сакральные знания. Но в тех отдаленных мирах, где их возможности ограничены, их ожидает схватка, от которой зависит будущее человечества.

Стартрек: Бесконечность (2016)

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Фантастическая картина о команде крейсера Энтерпрайз, исследующего глубины космоса. Их путешествия полны опасностей и новых открытий. Но однажды они сталкиваются с некой неизвестной силой, которая способна нарушить даже миропорядок.

Марсианин (2015)

Марк Уотни - биолог и инженер, который по стечению обстоятельств остался один на Марсе с ограниченными запасами еды, воды, витаминов и воздуха. У него нет связи с Землей, а следующая миссия прибудет лишь через четыре года.

Интерстеллар (2014)

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Лента Кристофера Нолана о человечестве, погруженном в состояние кризиса из-за засухи и пыльных будь. Тогда команда ученых и исследователей решает отправиться сквозь червоточину с целью отыскать планету, пригодную для жизни людей.

Ранее мы писали о пяти научно-фантастических фильмах 21 века, которые стоит посмотреть