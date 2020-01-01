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ТОП-5 свежих фильмов с Джорджем Клуни, которые стоит посмотреть

Голливудскому актеру исполнилось 59 лет
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Фильмы с Джорджем Клуни
Фильмы с Джорджем Клуни
/Flickr

Джордж Клуни изначально был звездой телевиденья благодаря сериалу Скорая помощь. Первым же его фильмом в Голливуде стал От заката до рассвета, который практически сразу же перевел его в высшую лигу актеров. Тогда последовало множество контрактов (в том числе на роль Бэтмена), а в статусе кинозвезды класса А его укрепил фильм Одиннадцать друзей Оушена. Уже в 2006-ом Клуни получил первый Оскар за роль второго плана в Сириане, а в 2012-ом вместе с Беном Аффлеком и Грантом Хеслововом получил вторую статуэтку - на сей раз за продюсирование ленты Операция Арго. Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире, а также активно продолжает свою карьеру. Уже в 2020-ом выйдет фильм Доброе утро, полночь, где он сыграл одну из главных ролей, а также занял кресло режиссера.

6 мая 2020 года Джорджу Клуни исполнилось 59 лет.

Джордж Клуни
Джордж Клуни
/getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Джорджем Клуни.

  1. Финансовый монстр (2016)

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Ли Гейтс - популярный телеведущий, вещающий на финансовую тематику. Его советы помогают многим людям, но один из зрителей из-за него потерпел крах. Тогда он берет Гейтса в заложники, рейтинги программы поднимаются, а за происходящим люди наблюдают через экраны.

  1. Да здравствует Цезарь! (2016)

Картина братьев Коэн о блестящем, роскошном и порочном Голливуде. За этим миром наблюдают миллионы, поэтому от журналистов оторваться нельзя. Но однажды внезапно исчезает исполнитель главной роли в новом фильме, и никто не знает, где он. Теперь продюсеру придется отыскать его прежде, чем об этом прознают в СМИ.

  1. Земля будущего (2016)

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Молодая любительница приключений нашла загадочный предмет, позволяющий открыть портал в другую реальность. Оттуда однажды изгнали одного вундеркинда-изобретателя. И она должна уговорить его вернуться в то место, которое зовется Землей будущего.

  1. Охотники за сокровищами (2014)

Эта лента основана на реальных событиях, происходивших во времена Второй мировой. Тогда команда хранителей музеев и искусствоведов решила заняться спасением произведений искусства, которые похитили нацисты для того, чтобы их уничтожить.

  1. Уловка-22 (мини-сериал) (2019)

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Капитан Йоссариан, служащий в бомбардировочном порту в 1944-ом, хочет наконец-то уйти от войны, для чего нужно совершить условленное количество боевых вылетов. Но его командир постоянно повышает планку, из-за чего Йоссариан ссылается на сумасшествие. Но, согласно Уловке-22, всякий, называющий себя психически нездоровым, доказывает лишь обратное.

Ранее сообщалось о том, что актеру Генри Кавиллу исполнилось 37 лет

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Источник: Afisha.bigmir.net
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