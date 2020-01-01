ТОП-5 свежих фильмов с Генри Кавиллом, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Генри Кавиллом /Flickr

Британский актер Генри Кавилл начал карьеру в кино в начале 2000-ых, снявшись в экранизации Графа Монте Кристо, а чуть позже в восьмой части хоррора Восставший из Ада. Он пробовался на роль Седрика Дигори в Гарри Поттере и Кубке огня, а также на роль Джеймса Бонда. Тогда получившего отказы Кавилла называли главным неудачником Голливуда. Однако спустя несколько лет он начал сниматься в крупных блокбастерах, получил роль Супермена в киновселенной DC, а в 2019-ом исполнил ведущую роль в фэнтезийном сериале Ведьмак от Netflix.

5 мая 2020 года Генри Кавиллу исполнилось 37 лет.

Генри Кавилл /getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Генри Кавиллом.

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

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Киноремейк культового шпионского сериала, который рассказывает о блестящем агенте ЦРУ и перспективном сотруднике КГБ. Они ведут ожесточенное противостояние, которому суждено закончиться сотрудничеством, когда спецслужбы обнаруживают организацию, создавшую ядерную бомбу.

Миссия невыполнима: Последствия (2018)

Шестая часть знаменитого боевика об Итане Ханте и его команде, которые совсем недавно поймали опасного злодея Соломона Лейна. Однако теперь его последователи, укравшие плутоний, хотят устроить ядерную катастрофу, заставляя главного героя делать один из самых ответственейших выборов в своей жизни.

Человек из стали (2013)

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Кинокомикс от DC о парне по имени Кларк Кент, который прибыл из другой планеты еще ребенком, а воспитала его пара приемных родителей. Он рос обычным ребенком, но обнаружил в себе сверхсилы и суперспособности. И однажды эти умения понадобились миру.

Игра Ганнибала (2018)

Главный герой - бывший судья, который сейчас работает в паре с девушкой, отлавливая педофилов. Но однажды его помощницу похищают, а он помогает полиции выйти на след опасного убийцы, который кажется совсем недалеким. Но это может быть обманом, ведь в нем уживается несколько личностей.

Ведьмак (сериал) (2019 - наше время)

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Нашумевший сериал от Netflix о ведьмаке Геральте из Ривии, который убивает чудовищ и путешествуют по разным местам на своей лошади по кличке Плотва. Ему суждено встретиться с чародейкой Йеннифер, а также с наследницей престола Цири, которая сбежала из королевства, когда его захватили Нильфгаардцы.

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